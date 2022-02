Com a sensação de dever cumprido e um sorriso no rosto. Foi desta forma que a jovem Renata Gonçalves de Assis, 18 anos, recebeu a reportagem do Jornal Cidade em sua casa na Vila Paulista onde mora com os pais e o irmão mais velho.

Frequentou no Ensino Fundamental I a EMEF Profª Diva Marques Gouvea e no Fundamental II a Escola Estadual Coronel Joaquim Salles. Por fim, como bolsista integral, concluiu no ano passado o Ensino Médio no Claretiano Colégio.

Recentemente ela conquistou uma nota quase que perfeita na redação do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, onde fez 980 pontos (o máximo é 1000) ao escrever sobre o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”: “Sem dúvida a pandemia trouxe momentos de desmotivação, pois você levantar todos os dias, ligar o computador e ter uma tela ao invés de um professor ali na sua frente e paredes ao invés de amigos não foi fácil, mas o fato do Claretiano já ter sala virtual foi uma questão de adaptação e eu agarrei isso pois estava disposta a construir meu futuro e me destacar no Enem principalmente na redação e nesse processo eu preciso citar a professora Liziane e o professor Flávio, que me deram todo o apoio e foram pilares essenciais”, destaca Renata.

Antenada e interessada em tudo o que acontece na sociedade, Renata aproveitou a oportunidade para dar dicas aos futuros candidatos que irão prestar a prova e estão de olho na “temida” mas “valiosa” nota da redação do Enem: “Primeiro procurem se inspirar. Leiam as redações nota 1000 porque elas dão um norte muito importante e treinem em um modelo de folha de 30 linhas que é o limite da escrita para a prova. Escrevam sobre temas como segurança, educação e meio ambiente que são os queridinhos do Enem. Estejam atentos às mídias e tenham um repertório cultural. Pode parecer difícil mas não é. Basta estar atento às notícias e para isso as redes sociais ajudam muito hoje. Assistam a séries, filmes, ouçam podcasts, músicas, tudo isso pode se transformar em pilar para sua argumentação”.

Renata, que almeja o curso de Relações Públicas, já foi aprovada na Unesp de Bauru mas quer ainda tentar a federal de Londrina. Determinada, a jovem foi direta sobre planos para futuro: fazer um intercâmbio, estar formada e trabalhar em uma multinacional.

Relembre

Nos últimos anos Renata não foi a única rio-clarense a se destacar na redação do Enem. Em 2019 o estudante Fabrício Vitorino da Silva, na época com 18 anos, em meio a 4,1 milhões de candidatos de todo o Brasil, foi um dos 55 que receberam a pontuação máxima no texto (nota 1000). Hoje, cursando medicina, ele também deu dicas valiosas aos candidatos: “Atenção com vírgulas, excesso da palavra ‘que’ e uso de conectivos são algumas das dicas que eu aconselho aos estudantes nas próximas edições do Enem”.