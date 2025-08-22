Faleceu na última quarta-feira (20), em Rio Claro, o jovem Talison Rangel da Silva, de 28 anos. Ele estava internado havia um mês, desde que sofreu um acidente na rodovia Rio Claro/Piracicaba (SP-127), quando retornava do trabalho pilotando sua motocicleta no final da madrugada de 20 de julho.

Durante o período em que permaneceu na UTI, familiares e amigos organizaram correntes de oração por sua recuperação.

Talison Rangel da Silva, aos 28 anos, ficou internado por um mês após grave acidente na SP-127 e não resistiu aos ferimentos

Talison deixa a esposa, Flávia Beatriz da Silva, os pais, Cleonice de Fátima Ribeiro Amaral da Silva e José Cícero da Silva, a irmã Vitória, além de demais familiares e amigos. O velório e o sepultamento ocorreram na quinta-feira (21), no Memorial Cidade Jardim.

Logo após o acidente, ocorrido quando Talison voltava para Rio Claro, já na altura do Jardim Novo, familiares e amigos passaram a cobrar a identificação e responsabilização do motorista envolvido, que não teria parado para prestar socorro. Segundo informações de pessoas próximas à vítima, o carro seria um HB20 branco.

Nas redes sociais, amigos também reivindicaram mais segurança e respeito no trânsito, ressaltaram as qualidades do jovem e lamentaram profundamente a perda.

