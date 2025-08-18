Graziela de Souza do Nascimento, de 23 anos, faleceu no ultimo sábado (16) após se envolver em um acidente de trânsito na manhã de sexta-feira (15), na Avenida 7 JP, no Jardim das Palmeiras.

Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu quando um carro, que seguia no sentido bairro-centro, avançou com o semáforo aberto. A motociclista, que trafegava pela Estrada dos Costas, não percebeu o sinal vermelho e colidiu contra o veículo.

Com o impacto, Graziela sofreu ferimentos graves, incluindo hemorragia interna no abdômen. Ela foi socorrida pelo Samu e levada a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O Instituto Médico Legal foi acionado para os procedimentos de praxe. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente, que causou grande comoção entre familiares e moradores da região.