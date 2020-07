O boletim diário de casos de Coronavírus do município de Piracicaba publicado no último domingo (20) traz um dado que chamou a atenção da população. Entre os quatro novos óbitos por Covid-19 registrados na cidade está um jovem de 16 anos. Além dele, outros três idosos foram incluídos no total de óbitos em Piracicaba.

Segundo a Prefeitura do município, o adolescente já sofria com uma doença neurológica, contraiu o novo coronavírus e não resistiu. De acordo com levantamento, esta foi a pessoa mais jovem a morrer vítima da Covid-19 na região.

Piracicaba tem um total de 5823 casos de coronavírus e 159 óbitos.