O jovem Luiz Henrique Martins, nascido em Rio Claro, venceu a disputa de montaria em touro que aconteceu na 42ª festa do peão em Torrinha, na região. O evento iniciou na quinta-feira (4) , e foi finalizado no domingo dia (7) do último mês.

A noite de domingo contou com o encerramento do evento,. Durante esse último dia houve as semifinais e finais das disputas de montarias, onde foi registrada a vitória do jovem rio-clarense; que após ficar 8 segundos em cima do touro, venceu a grande final e além do troféu garantiu um carro 0 km, que era a premiação do vencedor do evento.

Amante desse esporte desde cedo, Luiz relata que se inspirou no seu pai Wagner que também competiu em alguns eventos e inspirou seu filho desde pequeno a se interessar pelo esporte e desenvolver o interesse em competir. E ao conhecer seu talento e potencial, Luiz pediu autorização dos seus pais para emancipá-lo, para assim que completasse seus 16 anos, o jovem pudesse competir e mostrar seu talento e paixão para Rio Claro e todo o Brasil.

Sempre acompanhando todos os eventos próximos a Rio Claro, Luiz aguardou ansiosamente até esse ano, quando finalmente teve a oportunidade de se juntar ao circuito Top 20 RR EcoPower, (circuito que organiza grande parte dos eventos de montaria na região) e no seu primeiro ano como um profissional, o prospecto conseguiu essa grandessíssima conquista.

Ao falar sobre o momento da conquista Luiz não escondeu sua emoção e de seus pais. “Não tenho nem palavras para descrever aqueles segundos, só lembro que chorei bastante com meu pai e minha mãe, eles ficaram felizes demais”, conta.

No último mês o jovem já havia participado do maior evento de rodeio das Américas, na festa do peão em Barretos e conseguiu demonstrar uma excelente performance, finalizando uma das provas em 4°lugar. “Não tem emoção maior do que montar na maior arena do Brasil, não tem dinheiro que pague, um sonho realizado”, comenta ao JC.

Após viver semanas mágicas de conquistas e realizar grandes sonhos, Luiz demonstra ter muita consciência do seu futuro e já planeja os próximos passos, pois após receber a premiação do carro 0km na festa do peão em Torrinha, o jovem e sua família preferiram receber o dinheiro e vender o carro para assim planejar os próximos passos do adolescente, pois ele pretende investir seu dinheiro de outras formas e quando enfim tiver idade necessária para tirar sua carteira de motorista, poder comprar e ter posse do seu automóvel, além de seguir investindo em sua carreira como competidor e montador de touros.

Ciente que pode seguir brilhando e sonhando em construir uma história no esporte, Luiz já consegue imaginar o seu plano de carreira e citou um desejo de fazer carreira internacional. “Meu sonho é fazer uma carreira bonita aqui no Brasil, representar Rio Claro e depois partir para os Estados Unidos”, afirma.

Para encerrar essa temporada, a agenda de Luiz conta ainda com mais oito compromissos de competições de montarias, inclusive, uma delas ocorreu nesta semana, durante quinta e sexta-feira, na Festa do Peão de Santa Adélia 2025, onde o resultado não foi o esperado, porém ele terá diversas oportunidades para adquirir novas conquistas em sua trajetória.