Um vídeo que circula nas redes sociais expôs uma situação que, de acordo com vizinhos do Centro Social Urbano (CSU) Mitiko Nevoeiro, no Bairro do Estádio, tem sido frequente: partidas de futebol em plena quarentena.

“Gostaria que alguém do poder público da cidade de Rio Claro desse uma explicação para esta situação. Não tenho nada contra o clube, seus frequentadores nem contra o futebol. Acontece que estamos em isolamento social. Comerciantes estão proibidos de trabalhar, e um monte de gente reunida jogando bola? Isso não está certo. Se é uma determinação tem que valer para todos”, disse uma vizinha.

A reportagem do Jornal Cidade entrou em contato com Fabrício Oliveira, que é presidente do CSU, que explicou: “O clube estava fechado e não aberto ao público. Acontece que estamos sofrendo com invasões no local. Pulam o muro para usar a quadra externa, acendem as luzes e jogam bola. Essa última situação aconteceu na segunda (11) e pelo que eu fui informado, quando a Guarda Civil Municipal chegou, quem estava lá dentro pulou o muro de volta e fugiu. Não estamos coniventes com esta situação”, disse.

Enquanto o presidente afirma que os jogadores que estão na quadra são invasores, um outro denunciante que prefere não se identificar rebate: “Esses invasores são bem organizados, levaram até uniforme: metade vermelho, metade azul e não esqueceram do juiz”.

Segurança no local

A questão da segurança também é apontada pelo presidente: “Além de invasões para jogo de futebol estamos sofrendo com constantes furtos. Já levaram churrasqueira, mais de 40 lâmpadas, mesa, cadeira. Tivemos vários prejuízos. Por isso solicitamos junto ao secretário de Esportes Ronald Penteado e ao prefeito Juninho um vigia para coibir estas ocorrências. Eles se comprometeram a ajudar. Enquanto isso irei colocar um vigia particular para evitar novamente esta situação”.