Destaques do basquete rio-clarense: Caioka disputa o Torneio de Enterradas, enquanto Gemadinha integra o elenco principal do Jogo das Estrelas neste sábado (28). (Foto: Divulgação)

Evento no Ginásio do Ibirapuera terá Cauã Pacheco, Caioka e Gemadinha representando o basquete rio-clarense em São Paulo

O Jogo das Estrelas do NBB acontece neste sábado (28), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, com a presença confirmada de talentos ligados a Rio Claro. O evento, que começa a partir das 17h30, contará com diversas atrações, incluindo os torneios de Habilidades, Três Pontos e Enterradas, além da apresentação musical do artista Seu Jorge.

Entre os destaques está o armador rio-clarense Cauã Pacheco. Atualmente defendendo o Pinheiros, o jovem de 20 anos foi selecionado para o Jogo das Estrelas e integrará o Time de Jovens, capitaneado por Wini Silva. Pacheco chega ao evento com marcas expressivas na temporada, mantendo médias de 10 pontos e 3,6 assistências por partida.

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Representantes do Conta Simples Rio Claro

A equipe do Conta Simples Rio Claro também terá dois representantes oficiais na festividade. O ala-pivô Caioka, de 21 anos, participará do Torneio de Enterradas. Natural de Salvador e em sua terceira temporada no NBB, o atleta foi escolhido para demonstrar sua explosão física e técnica na competição individual.

Já o armador Gemadinha foi convocado para o Jogo das Estrelas principal. Ele substitui o ala-armador Georginho de Paula, cortado do evento para controle de carga física. Natural de Limeira, Gemadinha tem 28 anos e vive grande fase no Rio Claro, com médias de 14,5 pontos e 4 assistências por jogo. Esta é sua segunda participação no evento festivo; a primeira ocorreu em 2023, quando defendia o Brasília.

Em entrevista à LNB, Gemadinha celebrou a oportunidade de estar entre os melhores da liga. “Fiquei muito feliz em saber que fui um dos mais votados e vou poder fazer parte do maior evento de basquete do Brasil. Todo o trabalho está sendo recompensado. É uma responsabilidade grande substituir o Georginho, que é um dos melhores jogadores do campeonato”, afirmou o atleta.