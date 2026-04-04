Iniciativa que beneficia alunos da rede pública municipal de ensino e pessoas atendidas por entidades assistenciais, a entrega de ovos de Páscoa pela prefeitura de Rio Claro foi concluída quarta-feira (1), com a participação de jogadores de basquete da Conta Simples Rio Claro e de Leônidas, mascote da equipe.
Mais de 30.000 ovos de Páscoa foram entregues pela prefeitura, sendo 19 mil nas creches e escolas, incluindo alunos da Educação de Jovens e Adultos.
“Com essa iniciativa, queremos levar um pouco de alegria e reafirmar a atenção que dedicamos à comunidade rio-clarense”, comenta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Bruna Perissinoto. Na terça-feira (31), foi feita entrega na escola Monsenhor Martins.