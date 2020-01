JCBLOGS: Morte, lesão corporal, fuga e embriaguez ao volante

Homicídio

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro atendeu ocorrência às 18h05 de quarta-feira (1º de janeiro), do primeiro homicídio de 2020 na cidade. Francisco Chagas Oliveira dos Santos, 43 anos, assassinado com disparos no tórax. A vítima fatal tinha passagem nos meios policiais. Segundo testemunha, ouviu estampidos na residência da vítima no bairro, corpo encontrado no quarto, há suspeita de quatro envolvidos na participação no crime no bairro. A vítima estava sem camisa e ao lado havia bicicleta. O corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) do Necrotério Municipal de Rio Claro na Avenida da Saudade, para exame do legista.

Encontro de cadáver no Ano Novo

Caso de encontro de cadáver foi registrado às 19h de quarta-feira, Parque Universitário. O morador com 63 anos. O corpo localizado em estado adiantado de decomposição. Segundo vizinha, 65 anos, sentiu mal cheiro da residência da vítima, a última vez que lhe avistou foi no dia 30 de dezembro. Ela pediu para vizinho pular o muro, onde o corpo foi encontrado. A vítima tinha problema de saúde, mal de Parkinson.

Lesão corporal

Lesão corporal foi registrada às 19h40 de quarta-feira, no Jardim Primavera, próximo do Lago Azul. A vítima, aposentada, 67 anos, viúva e o autor, 26 anos, desempregado, procurado em regime aberto, segundo está na ocorrência atendida pela Polícia Militar. A vítima avistou discussão entre o autor e sua companheira e na tentativa de intervir, foi empurrada, teve queda no solo. O averiguado disse aos policiais, que não empurrou a vítima.

Fuga de menores

Fuga de dois menores foi registrada às 19h de quarta-feira da Casa Lar, na Vila Operária. Segundo a declarante, 45 anos, assistente social, os menores, 11 anos e 9 anos, internos na Casa Lar, saíram e não havia retornado ao local.

Flagrante na pista

Flagrante de embriaguez ao volante foi registrado às 18h45 de quarta-feira no Km 169 na SP-310 na Rodovia Washington Luís, próximo de Santa Gertrudes. Acusado, 27 anos, morador em Cordeirópolis, detido na Operação da Polícia Rodoviária. O indiciado conduzia seu carro, placas de Cordeirópolis e recebeu ordem de parada, estava alcoolizado, arbitrada fiança de R$ 1 mil, não efetuado o pagamento e o acusado ficou à disposição da Justiça.