Com cobertura multiplataforma, o JC transmite o duelo entre Conta Simples Rio Claro e Caxias do Sul pelo NBB, direto do Ginásio Felipe Karam
Nesta terça-feira (3), o JC transmite ao vivo a partida entre Conta Simples Rio Claro e Caxias do Sul. O confronto acontece no Ginásio Felipe Karam, às 20h, e é peça-chave para a evolução da equipe rio-clarense na temporada 2025/26 do NBB.
A jornada esportiva com a equipe do Jornal Cidade e a Conta Simples começa às 19h45 no YouTube e no Facebook. O torcedor poderá acompanhar todos os lances e a análise técnica em tempo real.
Desafio contra o Caxias do Sul
O adversário do Conta Simples Rio Claro nesta noite ocupa a décima terceira posição na tabela. O Caxias do Sul tenta quebrar uma sequência negativa de três derrotas consecutivas, sofridas para as equipes do Brasília, Bauru e Franca.
Por outro lado, o Conta Simples Rio Claro chega para o embate com fôlego renovado. Na última rodada, o time conquistou uma vitória importante fora de casa contra o Basket Osasco, vencendo por 77 a 75 em solo osasquense.
Situação na tabela do NBB
A vitória recente foi fundamental para o Conta Simples Rio Claro se distanciar da zona de rebaixamento. Atualmente na 15ª colocação, o Leão busca somar pontos hoje para consolidar sua posição e subir na classificação geral.
Após este jogo, o Conta Simples Rio Claro terá outro compromisso em casa. Na quinta-feira (5), a equipe recebe o União Corinthians, também às 20h, no Ginásio Felipe Karam, dando continuidade à sua trajetória no NBB.