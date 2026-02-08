Partida será na casa do Velo, o Estádio Municipal Benito Agnelo Castellano

Neste domingo (8) o Velo Clube enfrenta mais uma grande decisão, na Série A1 do Campeonato Paulista 2026. O Rubro-Verde recebe o Red Bull Bragantino, às 18h30, no Benitão, pela penúltima rodada da primeira fase, com a emergência de vencer, para evitar um rebaixamento para a Série A2 em 2027.

A equipe de Bragança tem doze pontos e corre junto com Novorizontino e Palmeiras para buscar a liderança geral da competição. O Velo Clube como já citado, tenta evitar o rebaixamento e conta com fator casa para virar a chave, contra uma equipe da elite nacional, e que tem a melhor defesa do Paulistão 2026, com apenas um gol sofrido. Curiosamente o Velo Clube marcou apenas um gol na competição, o que aumenta ainda mais o desafio da noite deste domingo (8).

Com quatro pontos e na décima quinta colocação, o Galo Vermelho vive um cenário que apenas a vitória interessa, pois os times fora da zona de rebaixamento, tem seis ou sete pontos, portanto um empate ainda não aproximaria o Velo dessas equipes. O JC e a Alugtec transmitem o jogo ao vivo na rádio JC FM 89,1 e no YouTube e Facebook do Jornal Cidade.