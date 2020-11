Maria Angela Tavares de Lima é gerente-geral do Grupo JC de Comunicação e mediadora

Acontece nesta quinta-feira (19), a partir das 19 horas, no Facebook do Jornal Cidade e no canal do YouTube do JC, mais uma edição do programa JC Business. Nesta semana, o tema abordado será “Networking e Marketing de referência”. Confiança gera venda, portanto, como criar uma rede e uma imagem de confiança e gerar indicações que aumentem suas vendas?

“As empresas, além de investir em publicidade, o que é muito e sempre necessário, tem cada vez mais compreendido a necessidade do networking. Mas apenas fazer networking pode não ser suficiente, é necessária uma estratégia, ou seja, trabalhar com marketing de referência. O JC Business desta quinta trará uma especialista e um empresário de sucesso que darão dicas de como usar essas ferramentas na prática e aumentar seus resultados”, fala Maria Angela Tavares de Lima, gerente-geral do Grupo JC de Comunicação e mediadora da conversa.

Um dos convidados será Adriano Scooby Brazolin, ex-jogador de basquete do time multicampeão de Rio Claro e seleção brasileira. Proprietário da rede de lojas Scooby Tec Celulares há 27 anos, com lojas em Rio Claro – uma no Centro e outra no Shopping, em Santa Gertrudes e no Limeira Shopping. Empresário de sucesso, focado na qualidade dos relacionamentos.

Já a segunda convidada será Simone Zaros, que é educadora, psicopedagoga e psicanalista, desenvolve trabalhos direcionados à gestão de pessoas e negócios. Diretora executiva da empresa Zaros Escola de Negócios e sócia-executiva de Mercado de Referência Brasil/Lisboa. Coordenadora do Quiron – programa empresarial da Zaros Escola de Negócios. Consultora de empresas desde 1995, trabalhando diretamente com as lideranças e seus aspectos comportamentais. Leadership por Coaching Certification Ohio University College of Business. Eleita Mulher Empreendedora em 2018 pela ACIL – Associação Comercial e Industrial de Limeira. Patrocinam e apoiam o programa Solo Revestimentos, Engefort, Selection Meat Boutique de Carne, Unimed Smart Help e Caprem Construtora.

Não perca!

O programa JC Business acontece quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 19 horas, no Facebook oficial do Jornal Cidade e também no YouTube do JC