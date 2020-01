Jardim Público ganha nova câmera de monitoramento

Após a renovação de seu sistema de iluminação, entregue no mês passado, e da reforma no monumento Anjo da Concórdia, o Jardim Público de Rio Claro volta a receber melhorias com a implantação de câmera de monitoramento, no cruzamento da Rua 3 com Avenida 1. “É mais uma ação para ampliar a segurança nessa que é uma das principais praças de Rio Claro”, comenta o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho da Padaria.

Instalada em ponto de grande movimento, a nova câmera faz parte de uma série de ações que a prefeitura está tomando para que as famílias voltem a frequentar o Jardim Público, principalmente à noite. “O equipamento também está em local estratégico no sentido de captar imagens de uma região onde há agências bancárias e próxima ao paço municipal”, observa o secretário municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico e Planejamento, Ricardo Gobbi.

As câmeras de monitoramento são exemplos da contribuição da prefeitura para o setor da segurança pública. Hoje são aproximadamente 30 equipamentos espalhados pelo município. “A tecnologia é uma grande aliada no combate à criminalidade”, observa o prefeito Juninho, lembrando que, além de câmaras, o município conta com dispositivos como os leitores automáticos de placas (LAP), que identificam veículos roubados ou envolvidos em situações de crime, contribuindo para maior agilidade das forças policiais.