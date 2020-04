Foto tirada na Rua 3, em Rio Claro, durante o período da quarentena

Em parceria com operadoras de celulares, um monitoramento foi divulgado pelo governo estadual em que a avaliação feita foi em torno do isolamento social. De acordo com o coordenador do Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, o médico infectologista David Uip, a adesão ideal para controlar a disseminação da COVID-19 é de 70%, mas essa porcentagem não foi detectada em nenhuma das 40 cidades avaliadas até o momento.

Limeira é a cidade com a menor taxa de isolamento. Na última quinta-feira (9) estava em 39% da população. Piracicaba teve no dia 8 (quarta) a medição em 48% e no dia seguinte (9) a porcentagem caiu para 44%.

Já Rio Claro teve os seguintes dados: dia 8 (51%) e dia 9 (49%) de avaliação de isolamento social, ou seja, pelo apurado, metade da população do município.

Na capital a avaliação ficou em 51% e 48%.

A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel, sem desrespeitar a privacidade de cada usuário, para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

Covid-19 em RC

Ontem (11), a Prefeitura Municipal de Rio Claro, Fundação Municipal de Saúde e Vigilância Epidemiológica divulgaram novo boletim da Covid-19. O município contabilizava seis casos confirmados, sendo que deles um evoluiu para óbito, outros dois casos tem testes rápidos apontando para a doença. Outras três mortes aguardam exame do Instituto Adolfo Lutz, além 47 pacientes com suspeita de covid-19.

Região

Piracicaba confirmou na noite de sexta-feira (10) a primeira morte por Covid-19. Em nota a prefeitura disse se tratar de um paciente de 77 anos que estava internado em um hospital particular. O município tem outros 25 casos confirmados.

Em Araras duas mortes são investigadas para saber se o motivo foi a Covid-19. A cidade tem cinco casos confirmados e outros 14 em investigação.

Em Santa Gertrudes existe apenas um caso confirmado, onde a paciente não apresentou nenhum tipo de complicação, cumpriu o isolamento e passa bem.

Outras estatísticas

Ontem (11), através de dados das secretarias estaduais de Saúde, o Brasil registrava mais de 20 mil casos confirmados do novo coronavírus, com 1.124 mortes em razão da doença.

O estado de SP tem 41% das confirmações da doença no Brasil. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, que totalizam 82% das mortes.