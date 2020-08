Cauan Máximo, da dupla Cleber & Cauan – Foto: Reprodução Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Internado em estado grave com Covid-19, o irmão do cantor sertanejo Cauan, dupla com Cleber, trouxe novas informações sobre o músico em entrevista à Fátima Bernardes, no programa Encontro, na manhã desta quinta-feira (20).

Segundo Fernando, que também é médico, o pulmão de Cauan está bastante comprometido pela doença do novo coronavírus. “Ainda é um paciente muito grave, depende de oxigenoterapia 24 horas por dia”, explicou o irmão do sertanejo, que recebeu diagnóstico positivo para o vírus. Segundo ele, Cauan está consciente e preocupado com os pais, que também estão com a doença.

“Ele se preocupa com os nossos pais e eu sempre deixo ele bem tranquilo, digo que esta tudo bem. Nossa mãe testou positivo ontem e nosso pai está em tratamento em casa”, afirmou Fernando, que ressaltou a importância do apoio psicológico ao irmão neste momento. “Ele é uma pessoa muito ativa, sempre jogando futebol, fazendo shows, muito alto astral. E de uma hora para a outra está em um leito de UTI e não consegue se levantar nem para tomar banho. Então tenho feito essa parte.”

Fernando disse que os exames laboratoriais de Cauan se mantiveram estáveis nos últimos dias, o que é uma grande conquista para o sertanejo.

Graças a Deus houve uma discreta melhora na imagem tomográfica, que apresentava 75% de comprometimento no sábado, e na madrugada de terça-feira foi feita uma nova tomografia que apresentou 60 a 65% de comprometimento pulmonar.”

A namorada do cantor, Mariana Moraes, também teve diagnóstico de Covid. Segundo Fernando, Cauan não sabe como e nem quando ficou exposto ao vírus. “É muito difícil de saber realmente como pega”, explicou o médico.

“Eu já passei por isso, tive o vírus no mês passado, estava na mesma situação, internado na UTI.”

Com sua história de recuperação, Fernando conta que sempre compartilha sua experiência com Cauan para incentivá-lo. “Eu digo para ele: ‘Irmão, vai para cima, vai dar certo, vamos colaborar com todo o tratamento, e da mesma forma que eu fui curado você vai ser também.'”