irmã Henriqueta fez trabalho em Rio Claro antes de iniciar ativismo em defesa da infância

A religiosa, que atuou em comunidades de Rio Claro e inspirou o filme “Manas”, faleceu em um acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-230, na Paraíba

A Irmã Henriqueta, Marie Henriqueta Ferreira Cavalcante, importante referência na defesa de crianças e adolescentes, faleceu no último sábado (10) aos 64 anos. A religiosa foi vítima de um acidente de trânsito na rodovia BR-230, no estado da Paraíba.

Reconhecida por sua luta contra a exploração sexual na região amazônica, a trajetória da religiosa serviu de inspiração para o filme “Manas”, lançado em 2025. Além de inspirar a obra, Henriqueta também atuou como consultora na produção cinematográfica.

Passagem da Irmã Henriqueta por Rio Claro

A religiosa deixa um legado de amizades e trabalho social em Rio Claro. Durante seu período como noviça na Congregação Nossa Senhora Menina, ela atuou ativamente nas Comunidades Eclesiais de Base em bairros da periferia do município.

Após dedicar dez anos de sua vida ao trabalho no interior de São Paulo, a Irmã Henriqueta seguiu para Belém, no Pará. Foi no Norte do país que consolidou seu ativismo em defesa da infância e juventude.

Reconhecimento e pesar

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) manifestou pesar pela morte da ativista. Em nota oficial, o órgão destacou a importância fundamental de sua atuação na proteção dos direitos humanos.

A perda da Irmã Henriqueta gera comoção entre movimentos sociais e entidades religiosas que acompanharam sua dedicação integral à proteção de menores em situação de vulnerabilidade em todo o Brasil.