Os 645 municípios paulistas receberam R$ 2,81 bilhões de recursos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 apenas neste mês de janeiro. Os recursos vieram de proprietários que quitaram o tributo à vista, com 9% de desconto – o maior já oferecido pelo Estado -, ou que pagaram uma ou mais parcelas do imposto. As cidades que receberam o maior montante de recursos do IPVA 2022 até 21/1 São Paulo (R$ 916,13 milhões), Campinas (R$ 105,64 milhões) e Ribeirão Preto (R$ 62,24 milhões).

Além de ser fundamental para a gestão dos serviços públicos no início do ano, os recursos obtidos com o IPVA têm papel importante na Educação Básica. Do total recolhido, R$ 1,40 bilhão (20% do valor recolhido em janeiro) vai para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – Fundeb. O restante do imposto é repartido meio a meio entre Estado e as 645 administrações municipais.

Veja abaixo quanto cada região do Estado já recebeu com o IPVA 2022:

Região / Delegacia Regional Tributária Valores recebidos / quota-parte dos municípios DRTs Capital (I/ II/ III) R$ 916,13 milhões DRT 02 – LITORAL R$ 75,31 milhões DRT 03 – VALE DO PARAÍBA R$ 126,45 milhões DRT 04 – SOROCABA R$ 146,09 milhões DRT 05 – CAMPINAS R$ 302,88 milhões DRT 06 – RIBEIRÃO PRETO R$ 186,31 milhões DRT 07 – BAURU R$ 94,21 milhões DRT 08 – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO R$ 111,32 milhões DRT 09 – ARAÇATUBA R$ 43,32 milhões DRT 10 – PRESIDENTE PRUDENTE R$ 44,55 milhões DRT 11 – MARÍLIA R$ 61,15 milhões DRT 12 – ABCD R$ 163,97 milhões DRT 13 – GUARULHOS R$ 126,17 milhões DRT 14 – OSASCO R$ 158,38 milhões DRT 15 – ARARAQUARA R$ 101,60 milhões DRT 16 – JUNDIAÍ R$ 155,80 milhões

Desconto triplicado

Cerca de 95% dos 5,98 milhões de proprietários que recolheram o IPVA em janeiro optaram pelo pagamento à vista com o desconto de 9%. Neste ano o Governo do Estado triplicou o desconto para amenizar os efeitos negativos da pandemia e da desorganização da economia pelo Governo Federal.



As datas de vencimento do tributo são definidas de acordo com o final de placa. Quem não conseguiu antecipar o pagamento em janeiro, ainda pode aproveitar o desconto de 5%, também inédito, para quitar à vista, ou parcelar em cinco vezes, sem multa ou juros.



Utilize os terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. Outra opção para os proprietários que desejarem, é possível ​​quitar o IPVA 2022 com cartão de crédito, por meio de uma das empresas credenciadas. Veja a lista clicando aqui.