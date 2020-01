IPVA 2020: RC arrecadou R$ 34 milhões em janeiro

O primeiro ciclo de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2020 já terminou. O prazo encerrou-se no último dia 22 e, de acordo com levantamento do Jornal Cidade junto à Secretaria da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado de São Paulo, Rio Claro arrecadou no período R$ 34,3 milhões com o tributo. Os dados apontam que, de 1º de dezembro de 2019 a 22 de janeiro de 2020, 28.476 veículos do município tiveram o IPVA pago na cota integral, o que resultou numa arrecadação de R$ 25.095.439,06.

Já outros 22.380 veículos tiveram apenas a primeira parcela do imposto pago por seus proprietários, chegando a um montante de R$ 9.201.182,88. Vale lembrar, porém, que do total arrecadado 50% é destinado ao município e os outros 50% ficam com o Estado. Portanto, o total recebido por Rio Claro foi de R$ 12.547.719,53 do pagamento integral do imposto e R$ 4.600.591,44 do pagamento da 1ª parcela.

Segundo a Secretaria da Fazenda Estadual, a previsão total de arrecadação do IPVA neste ano para o município é de R$ 87.632.400,16, o que representa 108.096 veículos registrados. As cidades com maiores arrecadações do imposto até a data citada no Estado foram São Paulo (R$ 2,1 bilhões), Campinas (R$ 241,2 milhões) e São Bernardo do Campo (R$ 142 milhões).

Estado

Ainda conforme o balanço do primeiro ciclo de pagamentos do IPVA de 2020, até o dia 22 foram arrecadados no Estado R$ 6.329.780.793 (bilhões) referentes a 8.210.981 (milhões) de veículos, cujos proprietários quitaram o tributo à vista, com o benefício de 3% de desconto, ou efetuaram o pagamento da primeira parcela. O valor é cerca de 3,5% maior que o arrecadado em janeiro de 2019. No total, 4.223.292 veículos tiveram o IPVA pago integralmente, com desconto de 3%, resultando R$ 4.676.798.497. A Fazenda também registrou que proprietários de 3.987.689 veículos optaram pelo parcelamento e efetuaram o pagamento da primeira cota do imposto, totalizando R$ 1.652.982.296.

Pagamento



