Foto: Reprodução/Site da Prefeitura de Rio Claro

Contribuintes que quitarem o IPTU 2026 em cota única até o dia 27 de fevereiro garantem 10% de desconto no valor total do imposto em Rio Claro

Os contribuintes de Rio Claro já podem realizar o pagamento do IPTU 2026 com descontos especiais na parcela única ou na primeira parcela. O vencimento para ambas as opções está programado para o dia 27 de fevereiro.

As guias de pagamento do IPTU 2026 já estão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Prefeitura de Rio Claro. Quem optar pela cota única garante um abatimento de 10%, enquanto o pagamento parcelado em dia oferece 3% de desconto em cada mensalidade.

Como emitir a guia do IPTU 2026 pela internet

De acordo com a secretária municipal de Finanças, Maria Elisa Vitte de Souza, o site da prefeitura oferece agilidade no processo. O acesso permite que o cidadão realize o pagamento do IPTU 2026 sem a necessidade de aguardar a entrega física dos carnês.

O acesso pode ser feito pelo endereço https://grp.rioclaro.sp.gov.br/cgi-bin/nwwcgi/PLP/CIDADAO, ou pelo link “Tributos Municipais (IPTU e demais taxas)” na sessão “Serviços” da página inicial do site da prefeitura. Na guia “Débitos”, escolher “Imóvel”, para inserir o código reduzido ou a referência cadastral do imóvel, que estão em carnês de IPTU de anos anteriores. Depois, é preciso selecionar o ano de 2026. Por fim, basta optar pela cota única (“Total”) ou pelas parcelas desejadas.

Formas de pagamento e uso de PIX

As guias emitidas via internet podem ser pagas em aplicativos de bancos, internet banking ou agências credenciadas. Vale destacar que, para as guias impressas pelo site, não é possível utilizar a modalidade PIX para o IPTU 2026.

O pagamento via PIX será exclusivo para quem utilizar o carnê físico, que será distribuído em breve pelos Correios. O município está providenciando o envio de cerca de 106 mil carnês para as residências e estabelecimentos da cidade.

Onde pagar o imposto e reajuste anual

O tributo pode ser pago em casas lotéricas, no Sicoob e nos canais digitais do Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal. Importante lembrar que os bancos não aceitam mais o recebimento de tributos nos caixas com atendimento presencial.

Sobre os valores, o IPTU 2026 em Rio Claro não teve aumento real. O imposto sofreu apenas uma atualização monetária de 5,17%, correspondente à inflação medida pelo IPCA (IBGE) entre outubro de 2024 e setembro de 2025.