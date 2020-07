Um acidente com vítima fatal foi registrado na tarde desta terça-feira (14) em uma estrada de terra próximo a entrada principal de Ipeúna.

Damião Bezerra, 63 anos, estava na direção de um caminhão que transportava cana-de-açúcar e por motivos ainda desconhecidos perdeu a direção e colidiu contra uma árvore na estrada. O impacto fez o veículo tombar.

Quando os profissionais do SAMU, tanto do Suporte Básico de Ipeúna e do Suporte Avançado Rio Claro chegaram, constataram o óbito do motorista. O Corpo de Bombeiros de Rio Claro também precisou ser acionado para conter um vazamento de óleo diesel e retirar a bateria do caminhão.

Uma equipe da Polícia Civil juntamente com peritos compareceu ao local para iniciar as investigações em torno da ocorrência.

O corpo de Damião Bezerra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A vítima residia em Rio Claro mas será sepultada na cidade de Viradouro (SP).