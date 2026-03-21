A cidade de Ipeúna celebra neste sábado, 21 de março, 61 anos de fundação. De acordo com informações da Prefeitura Municipal, a trajetória de Ipeúna remonta ao ano de 1890, período em que Vicente Barbosa, reconhecido como o fundador da localidade, doou seis alqueires de terra na região de Santa Cruz da Invernada.

O gesto permitiu a construção de uma capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição, atraindo os primeiros moradores que se estabeleceram ao redor do patrimônio, dando início à formação da comunidade.

Em 1894, o núcleo populacional foi elevado à categoria de Distrito de Paz sob a denominação de Santa Cruz da Boa Vista, pertencendo, naquele momento, ao município de São João do Rio Claro.

A evolução administrativa da região trouxe novas nomenclaturas ao longo das décadas. Em 1897, a criação do Distrito de Paz de Passa Cinco gerou uma duplicidade de nomes para a mesma localidade. O termo “Passa Cinco” originou-se das características geográficas da época: quem partia de Rio Claro com destino a Santa Cruz precisava atravessar cinco cursos d’água, sendo a quinta e última transposição do marco que batizou o distrito.

Posteriormente, em 1906, para solucionar a confusão causada pelos múltiplos nomes, a vila passou a se chamar Ipojuca, termo que significa “água suja”. Essa designação prevaleceu por quase quarenta anos, até que, em 1944, o município adotou seu nome definitivo: Ipeúna. A escolha atual carrega um simbolismo natural da flora brasileira, significando “ipê preto”, consolidando a identidade histórica e cultural que a cidade celebra até os dias de hoje.

Atualmente a gestão de Ipeúna, liderada pela prefeita Maria Luisa Zanoni Prata e pelo vice-prefeito José Antonio de Campos, o Zé Banana, iniciou o segundo mandato priorizando a infraestrutura urbana e o bem-estar da população.

Segundo a gestora, administração municipal vem concentrando esforços na revitalização de espaços públicos, com a troca integral da iluminação da cidade por tecnologia LED e a recuperação de praças. Segundo a prefeita, o empenho é para que o município siga em constante evolução, pois “começamos o segundo mandato trabalhando ainda mais, recuperando praças, trocando iluminação total da cidade para LED e deixando tudo ainda mais limpo e em ordem”. O retorno positivo já é sentido pelos moradores, que contam com uma cidade visualmente melhor e mais segura. A logística dos serviços essenciais também recebeu atenção prioritária, com a recuperação de mais de 40 veículos e maquinários que estavam totalmente defasados.

Ao avaliar o momento atual do município, Maria Luisa reforça que o foco é o crescimento sustentável e a organização administrativa para atrair novos investimentos. A prefeita pontua que a administração segue um planejamento rigoroso para atender às demandas da comunidade

FESTA

O sábado começou com o solene hasteamento das bandeiras em frente ao Paço Municipal, às 9h. O momento cívico contou com apresentações dos alunos das escolas municipais, a execução dos hinos Nacional e Municipal pela Banda Musical Municipal e a participação do Coral União de Vozes, sob a coordenação da professora Iara. Após o ato, haverá uma recepção com comes e bebes para os munícipes presentes.

Ainda hoje (21), os amantes de jogos de cartas puderam participar do Campeonato de Truco, que teve início às 10h30 no Centro Comunitário. Para encerrar a noite, a Praça Central recebe, às 21h, a apresentação da famosa Banda Séculus. No domingo, dia 22 de março, acontece o Campeonato Municipal de Jiu-Jitsu no Ginásio Municipal, com início marcado para as 9h.

As festividades se estendem até o último domingo do mês, dia 29 de março, quando o esporte volta a ser protagonista na Praça Central. A partir das 7h, acontece a Corrida Kids, seguida imediatamente pela largada oficial das corridas de 5 km e 10 km.