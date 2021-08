O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça, e órgão delegado do Inmetro, fará verificação metrológica na próxima segunda-feira, 16 de agosto, a partir das 9h30, nos radares instalados em Rio Claro. São eles: – Avenida 2-JN, nº 481, entre as ruas 9-JN e Rua 8-JN, sentido bairro/centro; e Avenida 2-JN, nº 341, entre as ruas 6-JN e Rua 7-JN, sentido centro/bairro.

Diariamente, o Ipem-SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidade destinados ao monitoramento do trânsito, em todo o Estado de São Paulo. Conforme a Portaria Inmetro 544/2014, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até uma hora. A ação envolve os fiscais do Ipem-SP e a equipe da empresa responsável pelo instrumento. Em caso de chuva, a verificação é cancelada.