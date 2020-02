Interdição de trânsito com alteração na parada de ônibus prossegue no São Miguel

A interrupção de trânsito, das 9 às 17 horas, na Rua 1-VI entre a Avenida dos Estudantes e Estrada de Araras no bairro Vila Industrial será retomada na segunda-feira (24) e deve prosseguir até o dia 28, sexta-feira da semana que vem. A interdição nesse trecho da via ocorre para obras de drenagem realizadas pela empresa Titan Loteamento e Incorporação Ltda.

Devido à interdição nesse trecho, o ônibus da linha São Miguel está fazendo um pequeno desvio. Entra na Estrada de Araras e sobe a Rua 2-VI, vira a Avenida 1-VI e segue pelo restante do trajeto regular. Assim o circular não passa pelo ponto de ônibus localizado na Avenida 1-VI, entre as ruas 1-VI e 2-VI. Por isso os usuários do transporte coletivo devem se deslocar para o próximo ponto que fica na Avenida 1-VI, entre as ruas 2-VI e 3-VI, na Vila Industrial.