Nesta quarta-feira (07), por volta das 17h30, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe de Força Tática do 37o BPM/I, realizou a prisão de um indivíduo conhecido como “Gaso”, apontado como integrante de alta confiança do Bonde do Magrelo, facção criminosa com atuação crescente na região e conhecida por sua aliança com o Comando Vermelho, em confronto direto com o PCC.

A prisão ocorreu na Estrada Municipal Ajapi – Leme, em área rural do município de Rio Claro/SP, durante ações do novo Programa de Patrulhamento Rural Intensificado, implantado recentemente com foco no enfrentamento a crimes rurais e ao tráfico de drogas praticado por organizações criminosas.

Gaso foi abordado em um veículo Fiat Strada Freedom, na companhia de uma mulher. Durante a busca veicular, foi localizada uma pistola Glock G28 calibre .380, acompanhada de dois carregadores.

Segundo o comando da PM ele é considerado um dos principais articuladores do Bonde do Magrelo em Rio Claro e cidades vizinhas, atuando diretamente sob ordens de do líder da facção na região. Segundo informações do serviço de inteligência, o criminoso havia se refugiado no estado da Bahia. A informação aponta que o preso está ‘decretado’ pelo PCC, o que motivou uma emboscada sofrida naquele Estado, decorrente de sua vinculação ao Bonde do Magrelo e à aliança com o Comando Vermelho.

“A prisão representa um golpe significativo contra a estrutura do Bonde do Magrelo, que tenta estabelecer domínio territorial na região, promovendo o tráfico de entorpecentes, recrutamento de novos membros e imposição de medo à população. A Polícia Militar de São Paulo, por meio de estratégias de inteligência, policiamento tático e ações preventivas, reafirma seu compromisso com a desarticulação de organizações criminosas, e destaca o impacto imediato do novo modelo de patrulhamento rural implantado em Rio Claro, que tem ampliado a presença policial em áreas historicamente exploradas por facções”, informou a PM.