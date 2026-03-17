Ação inclui consultas e doações de óculos para público em situação de vulnerabilidade social

O programa “Visão para Inclusão” amplia suas atividades em Rio Claro com a meta de beneficiar mais de 300 pessoas no primeiro semestre de 2026. A iniciativa promove ações de saúde visual, incluindo consultas e doações de óculos para o público em vulnerabilidade social.

Realizado pela Rumo, maior operadora de ferrovias de cargas do país, por meio do Instituto Rumo e em parceria com a Rede Brasileira de Desenvolvimento Social, a iniciativa oferece exames de vista gratuitos e doação de óculos para idosos e pessoas com deficiência (PCDs).

A ação ocorre noSalão do Abrigo São Vicente de Paulo entre os dias 24, 25 e 26 de março, com o atendimento iniciando a partir das 8h00.

Para Tatiana Montório, coordenadora do Instituto Rumo, a expansão do programa reforça o compromisso social da companhia nas regiões onde atua. “Nossa meta é garantir atendimento gratuito a quem enfrenta barreiras de acesso à saúde visual. A dificuldade de enxergar compromete a autonomia, especialmente entre idosos e pessoas com deficiência. Ao viabilizar os exames e a entrega dos óculos, fortalecemos o desenvolvimento humano e as políticas de proteção social nas comunidades próximas à ferrovia”, afirma.

Durante os atendimentos, profissionais especializados realizam a avaliação de visão e, caso seja identificada a necessidade de correção, os pacientes já escolhem as armações no próprio local. Os óculos completos, com lentes e armações, são entregues gratuitamente em até 40 dias, garantindo que o ciclo de cuidado seja concluído sem custo para os beneficiários.

Serviço:

Mutirão “Visão para Inclusão” em Rio Claro

Local: Salão do Abrigo São Vicente de Paulo em Rio Claro

Salão do Abrigo São Vicente de Paulo em Rio Claro Datas e locais específicos:

24 a 26 de março: Espaço Bem Viver

Endereço: R. Um, 270 – Saúde, Rio Claro – SP

Horário: a partir das 8h00

Documentação necessária: RG, CPF, comprovante de residência e, no caso das PCDs, laudo médico ou documento comprobatório.