Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, as instabilidades perderam força no estado de São Paulo, proporcionando um dia com sol entre nuvens e ausência de chuva na maior parte do território paulista. As exceções ficam nas faixas norte e leste, onde ainda há previsão de precipitações isoladas ao longo do dia e possibilidade de rajadas de vento ocasionais, influenciadas pela atuação de um sistema de baixa pressão localizado entre o litoral paulista e o litoral sul do Brasil. As temperaturas seguem em leve elevação.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada nesta quarta-feira (10) foi de 20,8 graus, enquanto a máxima prevista é de 27 graus. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.

Hoje, o campus da Unesp registrou 37,1 milímetros de chuva, elevando o acumulado de dezembro para 61,1 milímetros, ainda distante da média esperada para o mês, de 212,2 milímetros. No ano, o total acumulado chegou a 1.054,7 milímetros, frente aos 1.438,4 milímetros previstos para o período. Já segundo informações da Defesa Civil, o volume de chuva nas últimas 24 horas atingiu 49,8 milímetros.