Em Rio Claro, as instabilidades atmosféricas tendem a perder força ao longo desta quinta-feira (05), segundo o IPMet. Ainda assim, o tempo segue com nebulosidade variável e possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas na região.

As temperaturas apresentam gradativa elevação ao longo do dia. No campus da Unesp, a mínima registrada nesta manhã foi de 20,3°C, enquanto a máxima prevista para hoje é de 29°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.