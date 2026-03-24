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Em Rio Claro, esta terça-feira (24) começou com céu entre parcialmente nublado e com ocorrência de chuvas isoladas. O cenário é influenciado por um sistema de baixa pressão sobre o continente, aliado à aproximação de uma frente fria que avança pelo litoral da Região Sul do país.

Ao longo da tarde, as instabilidades devem se intensificam, favorecendo a formação de novas áreas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas. As temperaturas apresentam leve declínio, com máxima prevista de 30 °C, enquanto a mínima registrada foi de 17,7 °C, conforme dados da estação Ceapla/Unesp IGCE, em parceria com a Prefeitura de Rio Claro.