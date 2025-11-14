Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, áreas de baixa pressão sobre o continente mantêm a atmosfera instável em Rio Claro e no restante do estado, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas, sobretudo à tarde. A partir do fim da tarde de domingo, a aproximação de uma nova frente fria deve intensificar essas instabilidades.

As temperaturas permanecem estáveis. A mínima registrada hoje (14) no campus da Unesp foi de 18,4 graus, enquanto a máxima prevista para o município deve variar entre 25 e 27 graus. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.