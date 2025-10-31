Imagem ilustrativa

Em Rio Claro, o tempo segue instável nesta sexta-feira (31), com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas, por vezes fortes, em razão da atuação de uma frente fria no oceano, próxima ao litoral paulista. As temperaturas permanecem amenas, com mínima registrada de 16,8 °C e máxima prevista de 24 °C.

Segundo o IPMet, a instabilidade deve se intensificar no fim de semana com a formação de uma área de baixa pressão sobre o estado de São Paulo, favorecendo pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas em diversas regiões. De acordo com dados da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp e da prefeitura de Rio Claro, o acumulado de chuva em outubro chega a 120,3 mm, superando a média esperada de 110,4 mm. No ano, o total registrado é de 835,5 mm, ainda abaixo da média anual de 1.438,4 mm.

