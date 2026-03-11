Imagem ilustrativa

Entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13), a condição atmosférica em Rio Claro deve permanecer instável. A previsão indica períodos de sol entre muitas nuvens, com formação de áreas de chuva ao longo do dia e possibilidade de trovoadas isoladas, cenário que se repete em diversas regiões do estado de São Paulo.

As temperaturas tendem a permanecer estáveis. Para esta quarta-feira, a máxima prevista é de 25 °C, enquanto a mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 20,6 °C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.