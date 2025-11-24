Foto ilustrativa

De acordo com o IPMet, a instabilidade permanece sobre o estado de São Paulo ao longo desta segunda-feira (24) devido à formação de uma área de baixa pressão próxima à costa paulista. O tempo segue com variação de nebulosidade e previsão de chuvas isoladas, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. As temperaturas apresentam leve declínio.

A mínima registrada hoje no campus da Unesp, em Rio Claro, foi de 18,3°, e a máxima prevista é de 32°. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp em parceria com a prefeitura de Rio Claro.

No que se refere aos dados de precipitação, o acumulado entre os dias 22 e 23 de novembro foi de 14,0 milímetros. No mês de novembro, o total registrado até o momento é de 157,5 milímetros, diante de uma média esperada de 164,9 milímetros. Em 2025, o volume acumulado alcança 993,0 milímetros, enquanto a média prevista para o ano é de 1.438,4 milímetros.