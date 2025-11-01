Imagem ilustrativa

O primeiro fim de semana de novembro será marcado por mudanças no tempo em Rio Claro. Neste sábado (1º), a temperatura mínima registrada foi de 17 °C e a máxima deve alcançar 28 °C. O dia terá sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. À noite, o céu permanece nublado, mas sem previsão de precipitações. A umidade relativa do ar varia entre 60% e 100%.

No domingo (02), predomínio de céu encoberto. A previsão indica chuva persistente durante todo o dia, com risco de temporais à tarde e possivelmente à noite. As temperaturas ficam mais amenas, entre 20 °C e 25 °C, e a probabilidade de chuva chega a 97%, com volume estimado em 38,7 mm. A umidade relativa do ar segue elevada, variando de 82% a 99%, conforme dados do portal Climatempo.