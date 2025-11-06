Unidade de Rio Claro fica na Rua 2, na Vila Operária

Prazo para se inscrever no processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo se estende; Rio Claro oferece vagas em Inteligência Artificial e ESG

As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas. Os candidatos agora podem se inscrever até as 20 horas do dia 14 de novembro.

O registro deve ser feito exclusivamente pela internet, no site oficial: vestibular.fatec.sp.gov.br.

A taxa de inscrição para o processo seletivo é de R$ 47. O exame será aplicado posteriormente, no dia 14 de dezembro.

Vagas, cursos e novidades da Fatec

Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs estão oferecendo um total de 20.375 vagas. Deste total, 7.870 vagas são destinadas aos candidatos que participaram do Provão Paulista.

Entre as novidades da instituição, destacam-se a criação de novos cursos de bacharelado e engenharia. Além disso, houve a implantação das novas unidades Fatecs em Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.

A unidade de Rio Claro da Fatec, que fica localizada na Rua 2, na Vila Operária , oferece dois cursos neste vestibular. São eles: Inteligência Artificial (IA) e Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa (ESG).

Requisitos e detalhes da inscrição

Para concorrer a uma das vagas oferecidas, o requisito principal é ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Quem não atender a esse quesito ainda pode participar, mas apenas na condição de treineiro.

O candidato deve acessar o site e realizar uma série de passos obrigatórios. É necessário ler o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição e responder ao questionário socioeconômico.

Há também a opção de usar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), se o candidato desejar. As notas aceitas são as referentes às edições de 2023, 2024 ou 2025 do exame.