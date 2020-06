O Jornal Cidade transmite nesta quarta-feira (03), às 19 horas, em sua página no Facebook, a live promovida pela Unimed Rio Claro com o tema da retomada das atividades econômicas e as necessidades para preservação da saúde e vida no combate à Covid-19. Quem vai esclarecer as dúvidas é a médica infectologista do Hospital Unimed Marlirani Dalla Costa Rocha.

A live também pode ser acompanhada através dos canais da Unimed: assista em: facebook.com.br/unimedrioclaro; instagram.com/unimedrioclaro e no Canal YouTube: https://bit.ly/3eALTf9. Além da participação nas páginas de transmissão, os internautas também podem enviar perguntas através do WhatsApp 99368 5923.