A Defesa Civil de Cordeirópolis, em ação conjunta com a Secretaria de Serviços Públicos e um bombeiro voluntário, atuou na tarde desta sexta-feira (8) para extinguir um incêndio às margens da Rodovia Washington Luís, em área de difícil acesso. Uma Área de Preservação Permanente (APP) não foi atingida, graças a ação.

O fogo atingiu aproximadamente 2.500 m² e exigiu cerca de 2h30 de trabalho contínuo das equipes para a extinção completa das chamas. A rápida resposta evitou que o incêndio se alastrasse para áreas próximas, preservando a vegetação nativa e minimizando os impactos ambientais.

A Defesa Civil reforça que o período de estiagem aumenta significativamente o risco de queimadas e pede à população que redobre a atenção, evitando qualquer prática que possa provocar fogo, como queimadas em terrenos, descarte irregular de materiais inflamáveis, fogueiras ou soltura de balões.

Em caso de incêndio ou suspeita de atividade que possa gerar fogo, a orientação é acionar imediatamente os canais de emergência: 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros), 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Civil Municipal).