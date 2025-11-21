Interior da residência atingida pelo incêndio na madrugada desta sexta-feira, durante o trabalho das equipes de socorro. Foto: Corpo de Bombeiros | @sgt_leme

Incêndio atinge residência no Centro de Rio Claro e deixa duas pessoas feridas; causas serão apuradas pela perícia

Um incêndio em uma residência deixou duas pessoas feridas e mobilizou equipes de socorro na madrugada de hoje (21) em uma casa localizada na região central de Rio Claro. A Guarda Civil Municipal encontrou uma das vítimas já fora do imóvel, enquanto a outra precisou ser retirada por um morador da vizinhança.

De acordo com os agentes, a primeira vítima estava na calçada e havia sido retirada do interior da casa por um conhecido antes da chegada das equipes, sendo levada ao pronto-socorro local. Testemunhas relataram que ela estava com o corpo em chamas e que o colchão do quarto também havia incendiado.

A segunda vítima tentou pular pela janela para escapar, mas foi resgatada por um morador com a ajuda de uma escada. Ela apresentava sinais de inalação de fumaça e foi encaminhada à unidade de pronto-atendimento do bairro.

O médico responsável pelo primeiro atendimento informou que a vítima mais grave sofreu queimaduras extensas em mais de 90% do corpo. A perícia esteve no local, e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Novas informações devem ser divulgadas após a conclusão do laudo pericial.