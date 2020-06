O Jornal Cidade traz no aniversário de Rio Claro, nesta quarta-feira (24), uma edição repleta de histórias do município. E para dar ainda mais valor ao material convidamos o ilustrador Flávio Wetten, de 33 anos, para elaborar uma arte que está sendo veiculada na capa do JC e na abertura do caderno especial. “Busquei representar alguns elementos e fatos que marcaram a história da cidade”, comenta Wetten que, apesar de ter nascido na capital São Paulo, veio morar em Rio Claro com apenas um ano.

A arte traz como ponto central uma versão de São João Batista, utilizando uma máscara de proteção à Covid-19. O padroeiro da cidade também tem seu dia dedicado neste 24 de junho. Junto a ele estão elementos que destacam alguns pontos turísticos e da história do município, como a linha férrea, o leão que ilustra a bandeira municipal, o Mercadão, placas de sinalização, palmeiras e eucaliptos da Floresta Estadual ‘Edmundo Navarro de Andrade’, a réplica da Torre Eiffel, aviões da Esquadrilha da Fumaça e fachada da própria Matriz São João Batista.

O artista visual é criador da página “Life on a Draw!”, um sucesso nas redes sociais que contabilizam mais de 820 mil seguidores do Brasil e do mundo. A página, tanto no Faceboook quanto no Instagram, é onde Wetten publica as suas criações artísticas repletas de poesia e homenagens. O ilustrador assinou coleções de produtos vendidos em todo o País, além da América do Norte e Europa junto à marca Gocase, e também já criou campanhas para grandes empresas.

Redes sociais

Siga as artes do ilustrador Flávio Wetten no Facebook: Life on a Draw! Desenhos. Já no Instagram basta procurar pela página @lifeonadraw.