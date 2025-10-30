Curso é presencial, no período noturno, e tem duração de três semestres. Volta para quem está no ensino médio ou já concluiu. Prova será em 7 de dezembro

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Campus Rio Claro, está com inscrições abertas para o Curso Técnico de Informática. A oportunidade, gratuita e presencial, é voltada para o 1º semestre de 2026.

O curso é uma excelente opção para qualificação profissional em Rio Claro, com 40 vagas disponíveis na modalidade Concomitante/Subsequente ao Ensino Médio. Isso significa que é ideal tanto para quem está cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio em outra instituição, quanto para quem já concluiu e busca ingressar no mercado de tecnologia.

Inscrições e Processo Seletivo:

Prazo final: As inscrições se estendem até a próxima quinta-feira, 06 de novembro .

As inscrições se estendem até a próxima . Taxa: O valor é de R$ 30 , com pagamento obrigatório até sexta-feira, 07 de novembro .

O valor é de , com pagamento obrigatório até . Data da Prova: A seleção será realizada no dia 7 de dezembro, em Rio Claro, por meio de uma prova com 30 questões objetivas de Língua Portuguesa e Matemática.

Detalhes do Curso:

Com duração de três semestres, as aulas são ministradas no período noturno, facilitando a conciliação com outros compromissos. O IFSP Campus Rio Claro está localizado na Rua 11, nº 2611, no bairro Santana (antigo campus da Unesp), uma instituição reconhecida pela qualidade do ensino técnico público e gratuito.

Os interessados devem acessar o edital completo e realizar sua inscrição no site oficial do IFSP: www.ifsp.edu.br/ps2026.