Golpistas invadiram a conta bancária de um idoso de 67 anos em Rio Claro, causando um prejuízo de R$ 13.573,99. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na polícia, indivíduos ainda não identificados acessaram a conta da vítima no banco e realizaram operações não autorizadas, incluindo a contratação de empréstimos e transferências via Pix.

O caso foi formalizado junto à autoridade policial, que orientou o idoso sobre os procedimentos a seguir e comunicou a instituição financeira para análise do ocorrido. As investigações seguem em andamento para identificar os responsáveis e apurar possível relação com outros golpes semelhantes na região.