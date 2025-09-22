Um idoso de 60 anos foi encontrado morto dentro de sua residência no bairro Jardim Paulista II, em Rio Claro. A Polícia Militar acionou a Polícia Civil na noite de domingo (21) após localizar o corpo no banheiro do andar superior da casa, apresentando hematomas no pescoço e escoriações nas costelas, aparentemente provocadas pelo cachorro da família.
O filho da vítima relatou que havia viajado na quinta-feira e, ao retornar, encontrou o pai sem vida. Vizinhos afirmaram que o homem parecia bem no dia anterior, e não foram constatados sinais de arrombamento no imóvel. O SAMU confirmou o óbito, enquanto o Instituto de Criminalística realizou perícia no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde exames devem apontar a causa da morte. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.