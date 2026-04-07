Profissionais do Corpo de Bombeiros de Rio Claro e da Defesa Civil precisaram socorrer na noite desta segunda-feira (06) uma idosa de 73 anos de idade que caiu com o veículo na cratera que se abriu após a chuva intensa desta tarde na Avenida Ulysses Guimarães.

Placas foram colocadas pela secretaria de Mobilidade Urbana impedindo a passagem mas a idosa relatou para as equipes que não enxergou e ao ultrapassar, caiu na cratera.

Apesar do susto, a vítima não apresentou ferimentos. Uma escada foi utilizada para retirar a motorista. O local segue sinalizado e motoristas não devem ultrapassar as placas.

Foto 1: Corpo de Bombeiros/@wellingtonhoch Foto 2: Defesa Civil de RC