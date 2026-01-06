Uma senhora de 70 anos foi vítima de agressão dentro da própria residência, na Rua 9, região central de Rio Claro, na madrugada dessa segunda-feira (05). O principal suspeito é o filho da vítima, que deixou o local antes da chegada da polícia.

Ainda abalada, a idosa procurou o Plantão Policial para relatar os fatos ocorridos por volta da meia-noite. Conforme o boletim de ocorrência, o homem, usuário frequente de álcool e drogas, chegou à casa em estado de grande alteração. A discussão teve início por causa da falta de comida e rapidamente evoluiu para violência física.

A vítima relatou que foi empurrada, caiu ao chão e passou a ser enforcada, além de ter o rosto esfregado com violência contra o solo, o que lhe causou ferimentos na face e na boca. O delegado Luiz Gonzaga Bovo Junior e um investigador estiveram no local, porém o agressor já havia fugido.

O caso foi registrado, as lesões foram fotografadas e foi solicitada medida protetiva em favor da vítima. A Polícia Civil segue com as investigações.