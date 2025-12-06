A agressão registrada na madrugada de sexta-feira (05) evoluiu para feminicídio. A mulher esfaqueada e queimada dentro da própria residência não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O autor, seu companheiro, que também havia sofrido queimaduras graves, faleceu horas depois.

Segundo a polícia, o primeiro óbito foi confirmado por familiares por volta das 22h40 de sexta-feira. A vítima, Celina Aparecida Bortolin do Nascimento, de 71 anos, estava internada em estado crítico após sofrer queimaduras pelo corpo e três perfurações por faca. Paulo Vitor Soares de Moura, de 64 anos, identificado como principal suspeito, morreu na madrugada deste sábado (06) durante atendimento médico, com cerca de 80% do corpo queimado.

Os dois haviam sido encontrados desacordados no imóvel em chamas após a intervenção do Corpo de Bombeiros. Os laudos necroscópicos do IML devem apontar oficialmente as causas das mortes, enquanto o caso segue sendo tratado como feminicídio seguido de morte do autor.

De acordo com a GCM, a equipe foi acionada para atender um incêndio com vítimas em uma residência na Avenida 25, no bairro do Estádio. Ao chegar ao local, os agentes foram informados por moradores de que o próprio morador havia criado uma barreira interna e ateado fogo, impedindo qualquer tentativa de socorro. O Corpo de Bombeiros arrombou a porta e encontrou o casal ainda com vida, porém com queimaduras severas.

No hospital, a médica responsável relatou que a mulher sofreu três golpes de faca – no tórax, na pelve e na perna -, além de queimaduras em todo o corpo. O homem apresentava queimaduras em aproximadamente 80% da superfície corporal. Diante dos indícios de tentativa de feminicídio, o suspeito havia sido detido e permanecia sob escolta enquanto aguardava condições clínicas para apresentação à Justiça.