Comércio na Rua 3 em Rio Claro. Foto: Arquivo JC

Confira o cronograma de funcionamento das lojas do centro e do Shopping Rio Claro para o Réveillon e o feriado de 1º de janeiro.

Com a proximidade do Réveillon, o horário especial de Ano Novo altera o funcionamento do comércio em Rio Claro. Além da busca por roupas para a virada, o movimento nas lojas segue intenso devido à troca de presentes recebidos no Natal.

Nesta terça-feira (30), o comércio de rua atende os consumidores em período normal, das 8h às 18h. Os clientes devem ficar atentos, pois as alterações mais significativas ocorrem na véspera da celebração.

Funcionamento do comércio de rua

Na quarta-feira (31), véspera de Ano Novo, o horário especial de Ano Novo para as lojas de rua será das 9h às 15h. É a última oportunidade para as compras de última hora antes do feriado.

No dia 1º de janeiro, o comércio de rua permanecerá fechado. As atividades serão retomadas na sexta-feira, dia 2 de janeiro, com atendimento das 12h às 18h.

Horário especial de Ano Novo no Shopping Rio Claro

O Shopping Rio Claro também opera com cronograma diferenciado para atender o público. Nesta terça-feira (30), as lojas do centro de compras funcionam em seu horário habitual, das 10h às 22h.

Já no dia 31 de dezembro, o shopping abre às 10h e encerra as atividades mais cedo, às 16h. Assim como o comércio de rua, o Shopping Rio Claro não abre no dia 1º de janeiro.

Na sexta-feira, 2 de janeiro, o shopping retoma o funcionamento normal, recebendo o público das 10h às 22h. O planejamento antecipado ajuda o consumidor a evitar transtornos durante as festividades.