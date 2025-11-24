Interior da residência atingida pelo incêndio Foto: Corpo de Bombeiros | @sgt_leme

O homem que sofreu queimaduras em mais de 90% do corpo em um incêndio na própria residência não resistiu e morreu. A ocorrência foi registrada na Rua 1 com Avenida 11, no Centro de Rio Claro, na noite de quinta-feira (20). Segundo registro, a Guarda Civil Municipal encontrou uma das vítimas já fora do imóvel, enquanto a outra precisou ser retirada por um morador da vizinhança.

De acordo com os agentes, a primeira vítima estava na calçada e havia sido retirada do interior da casa por um conhecido antes da chegada das equipes, sendo levada ao pronto-socorro local. Testemunhas relataram que ela estava com o corpo em chamas e que o colchão do quarto também havia incendiado.

A segunda vítima tentou pular pela janela para escapar, mas foi resgatada por um morador com a ajuda de uma escada. Ela apresentava sinais de inalação de fumaça e foi encaminhada à unidade de pronto-atendimento do bairro. O médico responsável pelo primeiro atendimento informou que a vítima mais grave sofreu queimaduras extensas em mais de 90% do corpo.

Devido a situação, Marcelo Luis Faria, 57 anos, foi transferido para a Unidade de Tratamento de Queimaduras do hospital Santa Casa de Limeira, mas veio a óbito no fim de semana.