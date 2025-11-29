Um homem de 34 anos ficou ferido na madrugada deste sábado (29), por volta das 4 horas, após quebrar a porta de vidro da entrada de uma delegacia, em Rio Claro, onde chegou dirigindo seu carro e apresentando sinais de desorientação. De acordo com a Polícia Civil, o barulho chamou a atenção da equipe de plantão, que encontrou o indivíduo caído e sangrando no átrio do prédio.

Ele relatou estar sendo perseguido e demonstrava claros indícios de embriaguez e possível uso de drogas. Durante o atendimento, um microtubo com pó semelhante à cocaína caiu de seu bolso, e o teste do bafômetro apontou índice de álcool acima do permitido.

Peritos foram acionados para analisar o local, e o veículo foi apreendido por não haver condutor habilitado para retirá-lo. O homem recebeu voz de prisão e permanece à disposição da Justiça enquanto a polícia apura as circunstâncias que levaram ao episódio.