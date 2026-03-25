Após empinar motocicleta e fugir da GCM por diversos bairros, condutor causou danos a veículo estacionado e acabou detido no Cervezão

Um homem foi preso em flagrante por direção perigosa e desobediência nessa terça-feira (24), após uma intensa perseguição por diversos bairros de Rio Claro. Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), o motociclista foi flagrado realizando manobras arriscadas e colocando pedestres em risco durante um patrulhamento de rotina no Jardim das Flores.

Ao receber ordem de parada dos agentes, o condutor ignorou a sinalização e iniciou uma fuga em alta velocidade. Durante o trajeto, os guardas relataram que o motociclista circulou por calçadas e realizou manobras como “empinar” o veículo, o que intensificou o risco de acidentes nas vias públicas da cidade.

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Perseguição e colisão no Jardim Progresso

A tentativa de fuga se estendeu por vários bairros. No Jardim Progresso, o motociclista perdeu o controle e acabou colidindo contra um carro que estava estacionado em frente a uma residência, causando danos materiais ao veículo. Mesmo após o impacto, o homem continuou a fuga até o Cervezão, onde abandonou a motocicleta e tentou se esconder dentro de uma casa.

Os agentes da GCM conseguiram alcançar e deter o suspeito no local. De acordo com a corporação, foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança e evitar uma nova tentativa de evasão. O homem não apresentava ferimentos decorrentes da queda ou da colisão.

Prisão e apreensão do veículo

A motocicleta utilizada nas infrações foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado. O homem foi autuado pelos crimes de desobediência e direção perigosa. Foi arbitrada uma fiança no valor de um salário mínimo, que não foi paga até o fechamento da ocorrência. Com isso, o indivíduo segue detido e à disposição da Justiça.