João Batista Martins Pereira, de 42 anos, faleceu na Santa Casa de Saúde; Polícia Civil investiga se o óbito foi causado por agressão ou queda acidental

Um homem morre após ser encontrado desacordado em via pública em Rio Claro no último sábado (13). João Batista Martins Pereira, de 42 anos, que trabalhava como pedreiro, teve o óbito confirmado pelos médicos na última terça-feira (16), após passar três dias internado na Santa Casa de Saúde do município.

Atendimento médico e internação

De acordo com o boletim de ocorrência, populares localizaram a vítima caída na rua e acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A equipe de resgate realizou o atendimento inicial e encaminhou o paciente ao hospital. Apesar dos esforços da equipe médica durante a internação, o quadro clínico se agravou e o paciente não resistiu.

Investigação sobre o homem encontrado desacordado

A Polícia Civil agora busca esclarecer os fatos que levaram ao óbito. Uma familiar relatou às autoridades ter ouvido comentários de moradores sobre uma possível briga em um bar na noite de sexta-feira (12), data anterior ao momento em que o homem foi encontrado desacordado em via pública.

As autoridades trabalham com as hipóteses de agressão física ou uma queda acidental. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a dinâmica do ocorrido. O caso segue em apuração para determinar as causas exatas que resultaram na morte do morador em Rio Claro.