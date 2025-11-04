Após capotar, o veículo parou na pista contrária. Foto: Corpo de Bombeiros/Sgt. Leme

Marcio Grippa, de 49 anos, foi projetado para fora do veículo após colidir com mureta. Chuva foi registrada no local do ocorrido

Um acidente de trânsito foi registrado na noite de segunda-feira (03), na altura do quilômetro 7 + 800 metros, na Rodovia Fausto Santomauro, a SP-127, que liga o município de Rio Claro ao de Piracicaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Marcio Grippa, de 49 anos, condutor do veículo, trafegava na pista norte, sentido Piracicaba – Rio Claro, tendo em certo momento transitado pelo canteiro central, vindo a colidir com uma mureta. O impacto o projetou para fora do veículo, enquanto o carro acabou indo parar na pista contrária.

O socorro foi acionado e equipes da concessionária responsável pelo trecho, SAMU e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Marcio chegou a ser socorrido até a Santa Casa de Misericórdia de Rio Claro, mas devido a gravidade dos ferimentos, não resistiu e faleceu. As causas do acidente ainda serão apuradas por perícia feita no local e também no automóvel que foi encaminhado para a base da Polícia Rodoviária de Rio Claro.

A reportagem conversou com o Corpo de Bombeiros, que relatou chuva no momento em que o acidente foi registrado.

O carro era um Ford Escort de cor dourada, fabricado em 1989, com placas de Piracicaba e estava no nome da vítima.

DESPEDIDA

O corpo de Marcio Grippa será velado e sepultado no Cemitério Municipal da Saudade, na cidade de Piracicaba, na tarde desta quarta-feira (4). Aos 49 anos, a vítima deixa os pais, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos.